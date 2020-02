Das Coronavirus führt uns die Problematik der Globalisierung vor Augen und bringt doch auch die Menschheit zugleich wieder zusammen.

Die Welt ist seit dem Covid-19-Virus nicht mehr die, die sie einmal war. Viel wird über die Ausbreitung des Virus nun auch in Italien und Österreich geschrieben, aber wenig darüber nachgedacht, dass wir seit Beginn des Jahres genau das erleben, was viele erwartet, manche erhofft, andere gefürchtet haben: Die Disruption findet statt, und keiner will es zugeben! Sie kommt nicht politisch daher und auch nur bedingt ökonomisch.

Das Virus breitet sich aus und mit ihm ein mulmiges Gefühl. Der „freie Welthandel“, der „freie Warenverkehr“, der Tourismus als Wachstumssektor – alles bisher unhinterfragte Rezepte der Beglückung der Menschheit – , erscheinen plötzlich als Irrweg, zumindest aber als Bedrohung. Noch beruhigen wir uns damit, dass all dies demnächst vorbei sein wird und sich die Dinge wieder normalisieren. Doch erstens wissen wir nicht, wann die Ausbreitung des Virus ihren Höhepunkt überschritten haben wird; und zweitens wissen wir nicht, was danach kommt.

China ist das Land, das in seiner Entwicklung am meisten von der Globalisierung profitiert hat, und ohne die Eingliederung der VR China in den Weltmarkt hätte die Globalisierung nie das Ausmaß erreicht, das uns heute als Normalität vorkommt. Jetzt ist es China, von dem mit dem Coronavirus das Signal ausgeht, dass eine globalisierte Wirtschaft eine riskante Sache ist. Die gegenseitige Abhängigkeit wird uns nicht nur durch Produktionsschwierigkeiten bei Apple vor Augen geführt. Auch andere zum Teil lebenswichtige Produkte sind betroffen. Die Mobilität als Grundvoraussetzung für die Globalisierung kommt ins Gerede. Die Straßen der abgeriegelten Städte sind menschenleer. Der Tourismus als Form der Teilhabe für jedermann an der Globalisierung wird zur Falle.

China braucht die Globalisierung, um weiter wachsen zu können. Nicht der amerikanische Konkurrent, sondern das Virus im eigenen Land stellt dieses Prinzip infrage. Je länger das Virus grassiert, umso schneller wird die Weltwirtschaft sich umstellen müssen, andere Lieferketten aufbauen, die Gelegenheit nutzen, um längst fällige Entscheidungen zu treffen. Der Rückzug der USA unter Donald Trump aus der Globalität schien uns vor Kurzem noch rückwärtsgewandt. Jetzt scheint er hochaktuell. Denn das Virus lehrt uns: Wir alle müssen uns auf die Suche nach neuen Lösungen machen, um die übergroße gegenseitige Abhängigkeit zu vermeiden.

Das gilt auch und insbesondere für China selbst. Wenn die Globalisierung als Wachstumsstrategie nicht mehr herhalten kann, dann muss eine andere Strategie gefunden werden. Von der wird schon lang gesprochen, aber immer wieder wird im Land des Sozialismus mit chinesischer Besonderheit auf altbewährte Muster zurückgegriffen. Die Neue Seidenstraße ist ein neuer Globalisierungsschub, in dem China nicht mehr der Ort ist, wo die Welt sich trifft, sondern das Land, das seine Globalisierung in die Welt trägt. Auch das haben schon andere vor China gemacht. Doch das Virus hat uns nun gezeigt, dass etwas gänzlich Unerwartetes diese Strategie grundlegend infrage stellt.

Was aber passiert, wenn die Wirtschaft in China nicht mehr so wächst wie zuletzt? Wer gehofft hat, diese Frage nicht beantworten zu müssen oder noch Zeit für eine Antwort zu haben, den hat jetzt das Virus aufgeweckt. Das autoritär geführte Land, in dem angeblich alles vom Staat und der Partei geregelt wird, zeigt Schwäche. Nach innen und nach außen.

Nach innen sind die Menschen verunsichert, weil auch sie es nicht für möglich gehalten hätten, dass sie vielleicht an der Krankheit sterben, weil sich kein Krankenbett findet und sie nicht behandelt werden können. Sie wissen nicht, wie lang eine Stadt zugesperrt werden kann, ohne dass Versorgungsengpässe auftauchen. Sie wissen nicht, wie lang ihr Unternehmen sie wird bezahlen können, ohne dass sie zur Arbeit gehen. Sie erwarten von der Regierung Antworten auf alle Fragen und müssen erkennen, dass die allwissende Partei ihre Fragen nicht beantworten kann. Immer mehr Ärzte werden in die Schlacht geschickt, mit Kampfesrufen angefeuert, die Fäuste werden geballt, und alltäglich wird in der Pekinger „Volkszeitung“ hilflos Siegesgewissheit verbreitet.

In solch einer Situation dringt das Misstrauen durch alle Ritzen. Die Regierung und die kommunistische Partei werden gemessen an dem, was sie vorgeben, tun zu können, und nicht daran, was sie realistischerweise tun können und müssen. Das ist der eigentliche Grund, warum die Partei sich so lang gescheut hat, die Wahrheit über das Virus auszusprechen. Das Virus zwingt sie einzugestehen, dass sie weder die Kraft noch die Möglichkeit hat, jedwedes Problem zu lösen.

Die KP Chinas hat selbstkritisch bekannt, dass angesichts der Krise viele Probleme der bürokratischen und Regierungsstrukturen, die Experten seit Langem bekannt sind, nun offensichtlich auf dem Tisch liegen. Wenn die einen von eindringenden Kommandos abgeholt und zwangsweise in Spitäler eingewiesen werden und andere, die schwer erkrankt dringend einer Behandlung im Krankenhaus bedürfen, keinen Platz im Krankenhaus finden, dann sind das nicht einfach nur Zeichen von Chaos und Hilflosigkeit, sondern auch Ausdruck von Strukturen in Partei und Staat, die miteinander konkurrieren. Der Eindruck drängt sich auf, dass China nicht nur mit dem Virus kämpft, sondern dass zugleich unterschiedliche politische Kräfte in China das Virus für ihre Positionierung in der politischen Auseinandersetzung nutzen. Wie immer wird die Verantwortung für die Krise von oben nach unten und von unten nach oben geschoben. Die ersten Köpfe rollen bereits.

Wir, die wir das Privileg genießen, all das von außen betrachten zu dürfen, sollten aus dem überraschenden Angriff des Virus auf die Stärke Chinas lernen, die Dinge mit einem gerüttelt Maß an Realismus zu betrachten. Dazu gehört auch, dass wir, die wir insgeheim davon leben, dass in China alles rund läuft, nun nicht triumphierend den Sturz der chinesischen Regierung herbeireden. Leicht lässt sich mit den Schultern zucken angesichts der drakonischen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus in Wuhan. Wenn das Virus vor der Tür steht, das sehen wir jetzt in Italien, greifen auch demokratische Staaten zu Maßnahmen, die denen in China ähneln. In Zeiten existenzieller Krisen werden Regierungen nicht gestürzt. Dass die Legitimität einer sich allwissend und allmächtig gebenden Regierung leidet, wenn sie das Virus nicht unter Kontrolle bekommt, ist jedoch genauso gewiss.

Die Disruption ist längst überall, aber sie kommt wie immer anders als gedacht! Das Coronavirus führt uns die Problematik der Globalisierung vor Augen, und zugleich schließt es die Menschheit – zur Abwehr der tödlichen Gefahr – in unerwarteter Weise auch wieder zusammen.

