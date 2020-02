(c) REUTERS (Jason Lee)

Nestlé zählt in allen drei hier genannten Fonds zu den größten Positionen.

Wer die jüngste Marktkorrektur für den Einstieg an der Zürcher Börse nutzt, investiert in solide Weltkonzerne, die in turbulenten Zeiten besonders gefragt sind.

Wien. Vor der Ausbreitung des Coronavirus ist keine Region mehr sicher. Darauf reagieren auch Anleger zunehmend nervös, das zeigt die jüngste Korrektur an den Börsen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass es für Investoren angesichts der mickrigen Zinsen nur wenige Alternativen zum Aktienmarkt gibt.