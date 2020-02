Secondhand-Mode für die Massen

(c) REUTERS (HANNIBAL HANSCHKE)

Der Onlinehändler Zalando will ab Herbst auch Mode aus zweiter Hand verkaufen.

Gebraucht-Kaufen wird zum Milliardengeschäft und könnte zur Bedrohung für den klassischen Handel werden.

Wien. Bei Zalando dürften am Donnerstag die Sektkorken geknallt haben. Der deutsche Online-Modehändler vermeldete durchwegs gute Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr: Der Nettogewinn verdoppelte sich auf fast 100 Millionen Euro, der Umsatz stieg um ein Fünftel auf 6,5 Milliarden Euro. Außerdem konnte Zalando 4,6 Millionen neue Kunden dazugewinnen und die Rekordzahl von 31 Millionen Kunden vermelden. Damit es das nicht gewesen ist, legte der Versandhändler mit Sitz in Berlin eine ganze Palette von neuen Plänen vor: Das Unternehmen will künftig auch Luxusmode anbieten. Und: Ab Herbst können Kunden bei Zalando auch Mode aus zweiter Hand kaufen.