Eingebremst: Abschied von Tempo 140

Die letzten zwei Tage für eine Norbert-Hofer-Gedächtnisfahrt auf der Westautobahn.

Im Grunde ändert sich gar nichts: Wer auf der Autobahn den Geschwindigkeitsregler seines Autos gewohnheitsmäßig (und ohne Sorge vor Strafmandaten) auf 140 justiert, die Messtoleranz der Radargeräte ebenso zu seinen Gunsten einrechnend wie das eingebaute, dezente Übertreiben des eigenen Tachos, wird das auch weiterhin tun - dann nämlich, wenn das kurze Gastspiel von Tempo 140 im Land mit 1. März zu Ende geht.

Mehr als insgesamt 120 Kilometer auf zwei Abschnitten der Westautobahn in Nieder- und Oberösterreich waren es ohnehin nicht - ein symbolhafter Akt also, mit dem der ehemalige Verkehrsminister Norbert Hofer Zeichen setzen wollte. Gewiss, unsere Autobahnen als sogenanntes Hochleistungsstraßennetz, jedenfalls die geraden und gut ausgebauten Teile davon, vertrügen schon mehr. Unsere Autos sowieso. Hofers Vorgänger Hubert Gorbach hatte es auch gleich mit 160 probiert.

Aber es hat wohl einen Grund gehabt, warum wir mit Tempo 140 recht einsam dastanden - einzig Polen hält diese erlaubte Höchstgeschwindigkeit aufrecht, übrigens ganz allgemein auf Autobahnen und bislang unverdrossen. Eine große Ausnahme in Europa, wo 130 Stundenkilometer, vielfach auch weniger, ausgenommen der Sonderfall Deutschland mit 130 als „Richtwert“, das höchste der Gefühle darstellen.

Und das war es dann auch: Schneller wird es nimmer. Nur langsamer geht immer - das Verkehrsaufkommen als natürliches Tempo-Regulativ ist realer als jede Obergrenze. In Zeiten, in denen um jedes Gramm Kohlendioxid, das einem Auspuff entweicht, erbittert gerungen wird, war Hofers Signal eben das falsche. Es reichte nicht, dass eine großangelegte Untersuchung der TU Wien nur ein geringes Ansteigen der Immissionswerte nachwies. Es muss in die andere Richtung gehen. Das hat übrigens jeder selbst in der Hand - oder am Gasfuß.

Hat die Asfinag eigentlich einen Souvenirshop? Originale Tempo-140-Schilder wären sicher der Renner. Solange der Vorrat halt reicht.