Covid-19 hat Modewoche fest im Griff

Auch auf der Pariser Modewoche ist das Coronavirus zum Teil ein größeres Thema als die neuen Trends.

Gesichtsmasken auf den Laufstegen und abseits davon, Besucher, die versuchen, einen Mindestabstand einzuhalten und Desinfektionsmittel, die vor der Show ausgegeben werden. Das Covid-19 hat nach Mailand auch die Pariser Modewoche fest im Griff.

„Paranoia? Vernunft? Panik? Gelassenheit? Propaganda?“ fragte etwa Schauspielerin Gwyneth Paltrow in einem Instagram-Posting, das sie in einem Flugzeug auf dem Weg in die Modemetropole zeigte. Mit dabei: Das neue It-Accessoire, ein Mundschutz. „Ist der Mundschutz die neue Sheet-Maske“, fragte die britische „Vogue“ daraufhin mit gewissem Galgenhumor.

Weltweit wurden bereits 230 Messen abgesagt oder verschoben, so auch die Designmesse Salone del Mobile oder die Genfer Uhrenmesse. Schon zum Ende der Mailänder Modewoche machte sich Unruhe bemerkbar. Labels wie Giorgio Armani ließen ihre Models ohne Publikum über den Laufsteg schreiten und streamten das Spektakel nur im Netz. So viel zur Front Row.

In Paris wurden etwa bei den Shows von Lanvin, Dries, Van Noten und Lemaire Gesichtsmasken und Hand-Desinfektionsmittel an die Gäste verteilt und auch backstage an die Models und das Haar- und Make-up-Team. Bei Marine Serre waren sogar Gesichtsmasken auf dem Laufsteg zu sehen. Showrooms und Rahmen-Events wie diverse Dinner wurden ebenfalls zum Teil abgesagt.

Das Coronavirus hat natürlich auch wirtschaftliche Auswirkungen. Viele Unternehmen mussten ihre Finanzprognosen für das Quartal und teilweise für das ganze Jahr revidieren. Zum einen hat sich aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen der Kundenverkehr drastisch verringert, zum anderen haben viele Geschäfte geschlossen oder nur eingeschränkte Öffnungszeiten.

Hermès sieht dem Virus schon gelassener entgegen. Anzeichen für eine Rückkehr zur Normalität seien erkennbar. Es seien wegen des grassierenden Coronavirus nur noch 4 der insgesamt 43 Filialen auf dem Festland und in Gebieten um Hongkong und Macau geschlossen. "Bis vor zehn Tagen waren wir in der Situation, Geschäfte zu schließen, jetzt sind wir in der Situation, sie wieder zu eröffnen", sagte Hermes-Chef Axel Dumas.

