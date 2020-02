Live Briefing

"Es war nur eine Frage der Zeit.“ Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat heute angesichts der ersten bestätigten Infektion mit dem Coronavirus in Wien betont, es sei klar gewesen, dass Österreich keine Ausnahme bleiben werde. Ein 72-Jähriger lag zehn Tage mit Grippesymptomen in einem Wiener Spital, bevor er nun positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Bei einem weiteren Mann in Wien besteht ein hoher Verdacht, an Covid-19 erkrankt zu sein (mehr dazu).

Grund zur Panik besteht nicht, wie Experten und Behörden nicht müde werden zu betonen. Immer mehr Österreicher scheinen dennoch bereits Lebensmittelvorräte anzulegen, wie ein Rundruf von Bernadette Bayrhamer bei Supermarktketten ergeben hat (mehr dazu - premium). Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken (obwohl Einmal-Mundschutzmasken keinen wirksamen Schutz bieten) sind vielerorts bereits ausverkauft (mehr dazu).

Mittlerweile gibt es in 40 Ländern Corona-Fälle. "Dieses Virus hat pandemisches Potenzial", sagt WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Allerdings hätten weiterhin alle Länder die Chance, die Ausbreitung noch zu stoppen - wenn sie „aggressiv reagieren“ (mehr dazu).

Was Sie heute noch wissen sollten

London auf Konfrontationskurs. Großbritannien will sich in den künftigen Beziehungen zur Europäischen Union nicht den EU-Regeln anpassen. Mit ihrem Verhandlungspapier geht die britische Regierung deutlich hinter die im Vorjahr mit der EU abgeschlossene „Politische Erklärung“ zum Brexit zurück, analysiert unser Korrespondent Gabriel Rath. Mehr dazu [premium]

Kehlmann auf Longlist. Daniel Kehlmann und sein Übersetzer Ross Benjamin haben Chancen auf den International Booker Prize: Auf der Longlist des Buchpreises findet sich die englische Übersetzung seines Romans „Tyll“. Die Shortlist wird am 2. April bekannt gegeben, der Preis wird am 19. Mai vergeben. Er wird zwischen Autor und Übersetzer geteilt. Mehr dazu

Welches Magazin-Stück Sie noch lesen könnten

Zwölf-Stunden-Tag vor Gericht. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat erstmals ein Urteil in einem Streit um den Zwölf-Stunden-Tag gefällt. Die Arbeitgeberseite bekam zwar teilweise recht – hat aber unter dem Strich nichts davon, wie Christine Kary zeigt. Mehr dazu [premium]

Zitat des Tages

"Wenn jemand niest, versuche ich zu verschwinden." US-Präsident Donald Trump gibt angesichts des Coronavirus Hygiene-Tipps und rät, sich so zu verhalten wie er selbst.

Worüber heute diskutiert wird

Johnsons „Hardtalk“. Der britische Premier Boris Johnson setzt in den Verhandlungen mit der EU auf eine extraharte Linie. Doch wer will ein Abkommen mit einem Land, das kein Entgegenkommen zeigt, fragt Wolfgang Böhm im Leitartikel. Mehr dazu [premium]

Tipp für den Abend

Der LASK will heute erstmals in der Clubgeschichte ins Achtelfinale eines Fußball-Europacup-Bewerbs einziehen. Die Athletiker haben sich im Sechzehntelfinale der Europa League gegen AZ Alkmaar mit einem 1:1 vor einer Woche eine gute Ausgangsposition für das heutige Rückspiel (18.55 Uhr/live Puls 4) im Linzer Stadion geschaffen. Das Rückspiel von Red Bull Salzburg gegen Eintracht Frankfurt wurde hingegen wegen einer Orkanwarnung kurzfristig abgesagt.

Was morgen passiert

Der Vatikan will am Freitag eine neue Initiative im Kampf gegen Missbrauch in der katholischen Kirche präsentieren. Eigene „Task Forces“ sollen Bischofskonferenzen weltweit bei der Erarbeitung oder Aktualisierung von Leitlinien unterstützen sowie vor Ort helfen, weitere Maßnahmen anzustoßen.

Bild des Tages

APA

Beschäftigte in der Sozialwirtschaft demonstrieren für die 35-Stunden-Woche in Wien.

