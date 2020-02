Von Medizin bis Jus: Uni-Anmeldung startet

An der Uni Wien ist ab Herbst erstmals auch der Zugang zu Bildungswissenschaften beschränkt.

Wien. Anfang kommender Woche starten an den Universitäten die Anmeldefristen vieler zugangsbeschränkter Studien für das Studienjahr 2020/21. Unter anderem müssen sich potenzielle Studenten für ein Medizin- oder Psychologiestudium registrieren. An vielen Universitäten gibt es auch Beschränkungen in den Wirtschaftswissenschaften, in der Informatik, der Biologie, der Architektur und bei Jus. Auch für die Lehramtsstudien muss man sich anmelden, an der Uni Wien heuer erstmals auch für Bildungswissenschaften.

Die größten und bekanntesten Aufnahmeverfahren gibt es nach wie vor an den Medizin-Unis in Wien, Graz und Innsbruck bzw. an der Medizinischen Fakultät der Uni Linz: Registrierungsstart ist hier jeweils am 2. März. Die Frist ist auch die kürzeste: Sie endet bereits am 31. März. Die Aufnahmeprüfung für die österreichweit 1740 Studienplätze in der Medizin findet an allen Standorten am 3. Juli statt.

Oft ist auch Selbsttest gefragt

In vielen anderen Studienrichtungen läuft die Registrierungsfrist bis Mitte Mai, in anderen bis Mitte Juli. In den meisten Studien ist nach der Registrierung außerdem ein Online-Self-Assessment zu absolvieren. Dieses ist für das Weiterkommen im Aufnahmeverfahren verpflichtend, die Resultate dürfen aber nicht über die Aufnahme entscheiden. Bleiben danach noch mehr Studienwerber übrig als Plätze, findet eine Aufnahmsprüfung statt. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.02.2020)