So gut spielte in Wien zuletzt nur Horowitz

(c) imago/CTK Photo

Yefim Bronfman ließ im Musikverein Dynamit explodieren – mit Rachmaninows „Elefantenkonzert“.

Es beginnt so harmlos, als hätte der Komponist nicht bis drei zählen können: eine schlichte, wehmütige Melodie in Oktaven, jedoch keine russische Schablone oder gar Folklore – das Thema habe sich einfach von selbst komponiert, soll Sergej Rachmaninow lakonisch gesagt haben. In diesen paar Noten steckt jedoch Dynamit, dieses d-Moll-Konzert (1907) gilt als die größte Herausforderung für die besten Virtuosen. Yefim Bronfman hat dafür alle Voraussetzungen: Kraft, Brillanz, Rasanz, artistische Technik, einen edlen und vollen Ton, Klangnuancen von lyrischer Keuschheit bis zu Blitz- und Donnerschlägen, Akkordgewittern, als müssten die Elemente explodieren. Nichts scheint bei diesem bulligen 62-Jährigen Selbstzweck zu sein, seine Persönlichkeit und sein Vortrag zeigen Stil und Geschmack. Seit den besten Stunden eines Lazar Berman und Horowitz' legendärem letzten Wien-Konzert (1987) war solch hochkarätiges Klavierspiel nicht zu hören.