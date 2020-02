Bilderbuch: Komm vorbei in meine Ausstellung

(c) Camaca

Der in Paris lebende Fotograf Boris Camaca ließ Frontsänger Maurice 2018 mit Schimmel Basilikum posieren.

Die Popband Bilderbuch hat mit drei Co-Kuratoren im MQ ihre persönliche Kunstgeschichte aufgeblättert: ein Ringen nach Tiefe, das gar nicht notwendig wäre.

Die Mamas werden sicher „proud“ sein, wie Bilderbuch auf dem jüngsten Album „Vernissage my Heart“ (2019) singen. Denn am Donnerstag gab es wirklich eine Vernissage von Österreichs derzeit erfolgreichster Boyband, nicht vielleicht eine Vernissage des Herzens, aber des Geistes: MQ-Chef Christian Strasser folgt dem internationalen Trend (auch Südkoreas Boyband BTS kuratiert heuer weltweit Kunst), wenn er den vier jungen Herren aus Oberösterreich eine Freikarte für den alternativen MQ-Ausstellungsort Freiraum gibt. Keine „free sneakers“, keine „frinks“, also free drinks, die Bilderbuch gern ankündigen, sondern eine „frexhibition“ sozusagen.