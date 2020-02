Ex-EU-Außenminister protestieren gegen Trumps Nahost-Plan

Unter Unterzeichnern: Benita Ferrero-Waldner und Michael Spindelegger.

Wien. Gegen den Nahost-Plan von US-Präsident Donald Trump formiert sich in Europa breiter Widerstand von Dutzenden früheren Regierungschefs und Außenministern der EU, darunter auch Benita Ferrero-Waldner und Michael Spindelegger (beide ÖVP). In einem Brief vergleichen sie den Plan mit der Politik der Apartheid in Südafrika, bezeichnen ihn als völkerrechtswidrig und fordern die EU zur Ablehnung auf. Auch Ex-Außenministerin Karin Kneissl hatte die US-Initiative scharf kritisiert.

Palästinensische Enklaven unter israelischer Militärkontrolle würden „erschreckende Assoziationen mit südafrikanischen Homelands hervorrufen“, heißt es in dem von 50 Ex-Ministern und -Regierungschefs unterzeichneten Brief, der am Donnerstag unter anderem in der Zeitung „Der Standard“ veröffentlicht wurde. Österreichs Regierungsspitze hatte den Ende Jänner von Trump im Beisein des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu vorgestellten Plan begrüßt. Unter den Unterzeichnern: Sigmar Gabriel (Deutschland), Jack Straw (Großbritannien), Hubert Védrine (Frankreich) und Karel Schwarzenberg (Tschechien). (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.02.2020)