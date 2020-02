Gewaltschutz: Kürzungen drohen

Sechs Frauen wurden heuer bereits ermordet. Trotz aller Debatten um mehr Prävention fehlt Gewaltschutzeinrichtungen Geld. Nun drohen Leistungskürzungen.

Wien. Der jüngste Mord ist keine Woche her: In der Steiermark wurde am Sonntag eine 34-Jährige von ihrem Exfreund erschossen. Sie hatte sich kurz zuvor von dem gleichaltrigen Oberösterreicher getrennt – und soll seitdem in großer Angst gelebt haben. Die Frau soll Bekannte und Nachbarn eindringlich vor dem Mann gewarnt haben, auch die Polizei soll informiert gewesen sein – verhindert werden konnte die Tat nicht.