SPD-Europaminister Michael Roth war in Wien, um den deutschen EU-Vorsitz im zweiten Halbjahr vorzubereiten.

Michael Roth, SPD-Staatsminister für Europa, über Deutschlands bevorstehenden EU-Vorsitz, die Lebensdauer der Großen Koalition nach dem Rücktritt der CDU-Chefin und ein etwaiges Verbot der rechtspopulistischen AfD.

Die Presse: Nach der SPD steckt nun auch die CDU in einer Führungskrise. Wird es im Dezember am Ende der deutschen EU-Ratspräsidentschaft noch eine Große Koalition in Berlin geben?