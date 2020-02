Wie Corona nach Wien kam

(c) APA/HELMUT FOHRINGER

In einem solchen Isolierzimmer der 4. Medizinischen Abteilung des Kaiser-Franz-Josef- Spitals wird der Patient derzeit behandelt.

Ein 72-Jähriger ist der erste bestätigte Coronavirus-Fall in Wien. Er lag bereits zehn Tage mit Grippesymptomen im Krankenhaus und muss beatmet werden. Wie er sich angesteckt hat, ist noch unklar.

Wien. Nach den ersten beiden Fällen des Coronavirus in Innsbruck wurden am Donnerstag auch zwei Fälle in Wien bekannt. Bei beiden handelt es sich um männliche Patienten, die positiv getestet wurden. Der Infektionsweg und der Krankheitsverlauf sind höchst unterschiedlich. Man sei aber auf beide Fälle gut vorbereitet gewesen, waren sich Gesundheitsminister Rudolf Anschober, der Wiener Gesundheitsstadtrat, Peter Hacker, und der medizinische Direktor des Krankenanstaltenverbunds, Michael Binder, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Wiener Rathaus einig.