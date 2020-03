Genf und rundherum: Edel wie die Schokolade

Der Genfer See beherrscht den Blick, was auch immer man in der „kleinsten Metropole der Welt“ tut. Eine Stippvisite in Genf, mit Abstechern nach Lausanne und in die Weinberge.

Im gleißenden Hochnebel zieht ländliche Schweiz an den Fenstern vorüber, verschmilzt mit den rhythmischen Geräuschen des Zuges und den ausgelassenen Erzählungen der amerikanischen Reisegruppe im Waggon. Geräuschpegel und sanftes Schaukeln erzeugen eine meditative Stimmung – die abrupt endet, als sich der Zug in eine Kurve legt und hinter einem Berg den Blick auf den Genfer See freigibt. Scheinbar bemerken alle gleichzeitig die spektakuläre Aussicht: kurze andächtige Stille, gefolgt von der eiligen Suche nach dem Fotoapparat. Doch Eile ist gar nicht nötig, denn die Strecke hoch über dem nördlichen Ufer in den Weinbergen bietet dieses Luxuspanorama bis Genf, das am südwestlichen Zipfel des Sees liegt. Ein Wassertropfen der Rhone, die ihn speist, braucht für seinen Weg durch den 73 Kilometer langen und 14 Kilometer breiten See elf Jahre – der Zug entlässt uns wesentlich schneller.

Ein Spaziergang über die Promenade ermöglicht einen Blick auf den beeindruckenden Jet d'eau, einen 140 Meter hohen Wasserstrahl, der senkrecht in den Himmel schießt und als eines der Wahrzeichen von Genf gilt. Ursprünglich war die Fontäne ein Überdruckventil des Kraftwerkes Coulouvrenière, das die Maschinen der Genfer Juweliere seit 1885 mit Energie versorgte.

Belle Époque am Ufer

Wen das eindrucksvolle Zusammenspiel von Stadt, See und Technik in seinen Bann gezogen hat, der kann den festen französischschweizer Boden hinter sich lassen und beim Jardin Anglais das Jahrhundertwendeschiff Savoie besteigen. Im Bauch des Schiffs begrüßt es den Besucher mit einem Blick auf den beeindruckend restaurierten Maschinenraum, den man unbedingt auch in voller Fahrt begutachten sollte. Der stolze Jugendstil-Raddampfer dreht eine Runde über das noble Gewässer, während den Gästen das Dinner serviert wird. Für den Magen gibt es Gaumenfreuden, für die Augen den Ausblick auf die mondänen Belle-Époque-Villen am Ufer. Und auf die Windsurfer, die immer wieder knapp am Dampfer vorbeiflitzen und den Mitreisenden Ahs und Ohs entlocken. Die Fahrt macht neugierig auf den See und dessen Ufer, die es in den nächsten Tagen zu erkunden gilt.

Bei einem Bummel durch Genf werden das internationale Flair und die über 500 Jahre alte Tradition der Luxusuhrenhersteller, Edelsteinschleifer und Juweliere gleichermaßen spürbar. Die großen Namen der Luxusindustrie reihen sich entlang der Promenade. Viele namhafte Hersteller wie Patek Philippe – die Marke betreibt sogar ein Museum – oder Rolex haben ihren Sitz bis heute in dieser Stadt, in der auch über hundert internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen (UNO), die Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder das Rote Kreuz (das 1864 ebendort gegründet wurde) beheimatet sind. Die humanitäre Tradition der Stadt brachte der „kleinsten Metropole der Welt“ den Beinamen „Hauptstadt des Friedens“ ein. Dementsprechend weltgewandt ist die Atmosphäre in der Stadt. Die Altstadt wird von der Kathedrale Saint-Pierre dominiert, doch als eigentliches Zentrum gilt der Place du Bourg-de-Four, der älteste Platz Genfs.

Petra Winkler

Neben Luxusgütern bietet Genf auch allerhand Praktisches, so können wir im Flagshipstore von Victorinox selbst Hand anlegen und ein eigenes Taschenmesser zusammenbauen. Unter Anleitung entsteht – Klinge um Zahnstocher um Niete um Teilchen – ein Schweizer Taschenmesser auf einer Originalwerkbank aus den 1970ern. Der Körper aus Metallnieten und Klingen wird anschließend durch eine Schale aus Kunststoff oder Metall und Gravur personalisiert, wobei die Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten groß ist. Ein selbst gemachtes Messer in der Tasche verleiht jeder Reise einen abenteuerlichen Touch.

Oldtimer und Schokokunst

Nach dem Frühstück stehen glänzend polierte Oldtimer vor dem Hotel, auf dass wir das Genfer Hinterland stilecht erkunden: Der Fahrer braust mit uns über Hügel, durch Wiesen und Wäldchen – mit Multitasking-Geschick gesegnet filmt er unsere Vergnügungsfahrt mit der einen Hand (inklusive Selfiestick, versteht sich), während er das Auto mit der anderen über enge Feldwege kutschiert. Der rasante Vintage Car Ride durch das Schweizer Idyll ist derart kurzweilig, dass wir – vorbei am berühmten Kernforschungszentrum Cern –, plötzlich wieder in Genf am Bahnhof stehen, um unsere Erkundungstour entlang des eleganten Seeufers etwas gemächlicher fortzusetzen. Nach einer guten halben Stunde ist die Universitätsstadt Lausanne erreicht, die sich kleiner, ruhiger und mediterraner als Genf präsentiert, aber ebenso international ist. In Lausanne hat das Olympische Komitee seinen Sitz. Zudem gibt es hier hippe Lokale, die zum Beispiel mit Vintage-Ambiente (etwa das Café de Grancy) überzeugen. Zeit für köstlichen Linsensalat, Schweizer Wein und feinen Espresso, doch aufs Dessert im Café wird verzichtet – denn die Chocolaterie Durig, ein Traditionsbetrieb in Lausanne, wartet.

In der winzigen, kreativen Schokoladenmanufaktur, die sich hinter einem kleinen Geschäftslokal an der Ecke Avenue d'Ouchy und Chemin du Closelet befindet, werden Besucher in eine Schweizer Kernkompetenz, in die Welt der Schokolade eingeführt – natürlich nicht, ohne das ein oder andere Stück zu verkosten. Von originell gewürzten Pralinen bis in Schokolade gerolltes Allerlei, von sehr milchig bis sehr herb sind alle Köstlichkeiten von höchster Qualität: Biologisch, Fairtrade und in Handarbeit in Lausanne hergestellt, das entspricht der Philosophie der Manufaktur. Wir dürfen uns dann selbst in der Gestaltung eines kleinen Schokotierchens versuchen. So viel sei vorweggenommen: Ohne etwas Geschick ist das eine ziemliche Sauerei! Am Ende entschädigt allerdings das doch ganz passabel aussehende Hündchen in eleganter, goldener Verpackung zum Mitnehmen die Anstrengung.

Bergauf, bergab in Lausanne

Lausanne schmiegt sich an einen Hang, der sich vom Seeufer auf 372 Metern Seehöhe bis auf die Hochflächen von La Blécherette auf 620 Metern erstreckt. Für den Besucher bedeutet das: Kondition mitbringen! Es geht viel bergauf und bergab. Unter der Stadt fließen die überbauten Bäche Louve und Flon, deren Mündungen das Stadtgebiet begrenzen. Die Flon ist Namensgeber für den Bahnhof Lausanne-Flon, um den sich ein kreatives Viertel im Süden Lausannes etabliert hat. Moderne Architektur und viele kleine Shops mit lokalen Produkten aller Art machen Lust, herumzustreunen und zu shoppen.

Stufen hinunter zum See

Kleine mittelalterliche Gassen verbinden schöne Plätze, dazwischen fügen sich moderne Architektur und imposante Kirchen gut ein. Manchmal scheint es, als wären Gebäude übereinander gebaut oder -gestapelt. Oben, auf dem Platz vor der frühgotischen Kathedrale Notre-Dame, die über ein Jahrtausend lang als Bischofssitz diente, bietet die Stadt die Möglichkeit, im Schatten von Bäumen zu verschnaufen. Von dort zeigt sich Lausanne von seiner schönsten Seite: Der Blick schweift weit über die historischen Dächer, während das Wasser und die Hügel auf französischer Seite den Ausblick rahmen.

Stolpert man über die überdachten Stufen – die Escaliers du Marché, die seit dem 13. Jahrhundert die beiden Märkte der Stadt verbinden – hinunter bis ans Ufer, glitzert zur Belohnung die Abendsonne in den schaukelnden Wellen. Hier an der Promenade stehen noble Hotels mit viel Geschichte, wie etwa das Beau-Rivage Palace, eines der prächtigsten Häuser der Stadt, in dem wohnt, wer Rang, Ruhm oder Geld hat.

Per Dampfer zum Weinberg

Immer viel Betrieb auf dem See: Auch wir besteigen den nächsten Raddampfer, und zwar Richtung Cully, einer bekannten Weinbaugemeinde. Die General Navigation Company betreibt auf dem Genfer See die größte Belle-?poque-Schaufelraddampferflotte der Welt (was bei österreichischen Besuchern sofort Assoziationen zum berühmten Donaudampfschiffkapitänsmützenknopfloch hervorruft). An Deck fläzen die Gäste auf Liegestühlen in der Sonne und aalen sich im perfekten Retroambiente. Selfiesticks und Spiegelreflexkameras recken sich in den Himmel und halten geduldig den Moment fest. Die Gipfel ringsum entfalten aus dieser Perspektive ihre ganze Wirkung, beeindrucken durch schlichte Präsenz.

Man könnte noch lang auf dem Dampfer dösen, doch in Cully müssen wir herunter und tauschen die nostalgische Stimmung gegen ein romantisches Mittagessen im grünen Gastgarten der Auberge du Raisin (bekannt für das köstliche Grillhendl) und einen Ausflug in die Weinberge. Auf dem Weingut der Geschwister Maude und Simon Vogel wird der für die Gegend typische Chasselas angebaut und gekeltert: eine sehr alte Rebsorte, die leichte, trinkfreudige Weißweine hervorbringt und gut zu der anregenden Stimmung passt. Was manche dann dazu veranlasst, nach der Verkostung und dem Spaziergang durch die Weinberge noch einen belebenden Sprung in den See zu wagen.

Ein paar Tage am Genfer See Unterwegs: Mit dem Swiss Travel Pass: Das Ticket berechtigt zur Fahrt mit Zug (auch Panoramabahnen), Bus und Schiff. Ebenfalls inkludiert sind freier Eintritt in über 500 Schweizer Museen, Bergausflüge und andere Ermäßigungen. www.swiss-pass.ch, www.sbb.ch Übernachten: Das Boutique-Hotel Métropole liegt zentral an der Genfer Promenade. Dachterrasse mit Bar und Weitblick. www.metropole.ch Das Beau-Rivage Palace in Lausanne ist direkt am See, bietet einige Restaurants und ist seit 1861 Bühne für das gesellschaftliche Leben der Stadt. www.brp.ch Ausprobieren: Im Flagshipstore von Victorinox kann nach Anmeldung ein persönliches Taschenmesser zusammengebaut werden. www.victorinox.com Excalibur Cars bietet in Genf abenteuerliche Ausflüge in restaurierten Oldtimern. www.excalibur-cars.com Essen & Trinken: Café de Grancy Lausanne serviert moderne Gerichte in charmantem Vintage-Ambiente. www.cafedegrancy.ch Die gemütliche Auberge du Raisin in Cully ist mit dem Raddampfer erreichbar. www.aubergeduraisin.ch Compliance-Hinweis: Die Autorin war auf Einladung von Switzerland Tourismus unterwegs.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.02.2020)