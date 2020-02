Ski-Weltcup bleibt bis Montag in Hinterstoder

Sturmtief „Bianca" bremste die Kombination in Hinterstoder aus, das Rennprogramm wurde daher um einen Tag bis Montag verlängert.

Das Rennprogramm im alpinen Ski-Weltcup von Hinterstoder wird um einen Tag verlängert. Die am Freitag wetterbedingt abgesagte Kombination der Herren findet nun am Sonntag anstelle des Riesentorlaufs statt. Der RTL bildet am Montag wie vorgesehen den Abschluss des Renn-Triples. Das gab der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Freitag in einer Mitteilung bekannt.

Der Super-G am Samstag (12.30 Uhr) steht unverändert im Programm. Die Kombination am Sonntag wird nun wieder in der Reihenfolge erst Super-G (9.45), dann Slalom (12.45) ausgetragen. Der Riesentorlauf findet ab 9.30 bei freiem Eintritt statt.