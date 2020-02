Weltbörsen erleben die schwärzeste Woche seit der Finanzkrise

Die Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus vernichtet Billionen Euro Wert an den Börsen. Ein Ende ist nicht absehbar. Und die alten Rezepte der Notenbanken greifen in dieser Krise nicht.

Den globalen Aktienmärkten droht in dieser Woche der stärkste Kursrutsch seit der Finanzkrise 2008. Die Anleger glauben nicht mehr daran, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus auf die Unternehmen in wenigen Monaten nicht mehr spürbar sein werden, und verkaufen in großem Stil Aktien. An der New Yorker Wall Street verlor der Dow-Jones-Index am Donnerstag 1200 Punkte, der größte Tagesverlust seit 2011. Auch in Asien rutschten die Börsen am Freitag weiter ab. Der wichtigste deutsche Aktienindex Dax fiel am Freitag um mehr als fünf Prozent auf 11.743,16 Punkte. Auch der österreichische Börsenindex ATX sackte um 3,57 Prozent auf 2.845,94 Punkte ab. Der Euro-Stoxx-50 fiel ebenfalls um mehr als vier Prozent.