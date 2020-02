Live

Aktuell gibt es fünf Infizierte in Österreich. Die Schweiz stoppt alle Großveranstaltungen. Wir berichten live über die aktuellen Entwicklungen.

Das Virus hat Wien erreicht. Es gibt nach wie vor drei Infizierte. Während sich das betroffene Ehepaar im Ausland angesteckt habe, rätselt man bei dem älteren Mann, der intensivmedizinisch betreut werde, weiterhin über die Ansteckungsursache. „Wir suchen weiterhin nach Patient Null“, sagte Michael Binder, medizinischer Direktor des Krankenanstaltenverbundes am Freitag bei einer Pressekonferenz.

Ärztefunkdienst im Dauereinsatz

Dort hat die Stadt Wien gemeinsam mit der Ärztekammer und dem KAV einen "Notfallplan Corona-Virus in Wien“ vorgestellt: Der Ärztefunkdienst, der bisher nur am Wochenende und in der Nacht im Einsatz war, wird nun auch untertags erreichbar und aktiv sein - um die Patienten mit Coronavirus zu Hause betreuen können. Denn man werde in der aktuellen Phase nicht mehr alle potenziell angesteckten Patienten im Krankenhaus isolieren, sondern die Aufmerksamkeit auf die bestätigten Coronavirus-Fälle richten, insbesondere auf jene, die schwer erkrankt sind.

200.000 Euro monatliche Kosten

200.000 Euro pro Monat soll es kosten, die dafür benötigten 200 zusätzlichen Ärzte aufzustellen. Diese Ärzte gibt es bereits, sie haben sich freiwillig gemeldet. Ein Test kostet 100 bis 200 Euro, diese Kosten trägt der KAV.

In Österreich sind bis Freitagfrüh 763 Tests auf das Coronavirus durchgeführt worden. Bestätigte Erkrankungsfälle gibt es weiterhin fünf: Das Paar in Tirol, sowie der 72-jährige Mann und das Ehepaar in Wien. Innenminister Nehammer und Gesundheitsminister Anschober wollen am Vormittag außerdem eine Infokampagne zum Coronavirus vorstellen.

Der 72-Jährige war tagelang Patient in der Wiener Rudolfstiftung gewesen, ehe ein Coronavirus-Test bei ihm durchgeführt wurde und positiv ausfiel. 90 Mitarbeiter des Spitals, die engen Kontakt mit dem Mann hatten, sowie seine privaten Besucher wurden heimisoliert; sie wurden allerdings allesamt negativ auf das Virus getestet.

International: Neue Fälle und Verbote

Indes steigt die Zahl der Infektionen in China weiter sprunghaft an. Neue Fälle wurden auch in Deutschland, Italien und erstmals auch in den Niederlanden sowie Litauen gemeldet. Die Schweiz hat ab sofort alle Großveranstaltungen mit über 1000 Personen bis 15. März verboten. Betroffen sind Fußballspiele genauso wie Konzerte oder Messen.

