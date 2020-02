Türkei öffnet Schleusen für Flüchtlinge

Türkische Behörden karren hunderte Flüchtlinge an die Grenze zu Griechenland und Bulgarien. Die zeitweise Aussetzung des Abkommens mit der EU ist „Zeichen der Verzweiflung" wegen des Desasters in Syrien.

Das Ziel heißt Stuttgart: Anas ist 27 Jahre alt und ein syrischer Medizinstudent aus Aleppo. Zusammen mit seiner Frau und seinen drei und sechs Jahre alten Kindern ist er am Freitagmorgen zur Vatan Caddesi gekommen, einer Istanbuler Ausfallstraße zur Autobahn Richtung Westen. Mehrere Reisebusse stehen an der Straße bereit, die Flüchtlinge an die rund drei Fahrtstunden entfernte Landgrenze zwischen der Türkei und Griechenland bei Edirne bringen sollen. „Wir haben von den Bussen gehört und sind gekommen“, sagt Anas im Gespräch mit unserer Reporterin, bevor er in den Bus einsteigt.