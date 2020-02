Heuer schon fast 80.000 Grippetote: Was Corona verdeckt

Weltweit erkranken jedes Jahr Millionen Menschen an Grippe schwer, Hunderttausende davon sterben, zuletzt 2018/19 in Österreich rund 1400. Dennoch riegelt man deswegen keine Städte ab oder verschiebt Großveranstaltungen.

Mindestens 83.000 bestätigte Fälle weltweit, die meisten davon in China (rund 78.800), Südkorea (2330) und Italien (655). Mindestens 2860 Todesopfer, die meisten davon in China (rund 2790), im Iran (34) und in Italien (17). In Österreich gab es zuletzt fünf Erkrankungen.



Das sind Zahlen zur aktuellen Corona-Epidemie, die laut Quellen wie der WHO am frühen Freitagnachmittag (MEZ) zirkulierten, sich momentan aber naturgemäß stetig ändern. Es sind aber auch Zahlen, die aktuell als Basis einer weltweiten medialen Hyperinformationsflut dienen, als Grund für Absperrungen von Städten und Regionen, für Absagen von Reisen und Großveranstaltungen, für Sperren bzw. verstärkte Kontrollen an Grenzen, für die Unterbrechung von Produktionen und Warenlieferketten und für hektische Aktivitäten und Angstausbrüche aller Art.