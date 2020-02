Air New Zealand möchte Betten in der Economy Class anbieten

(c) via REUTERS (AIR NEW ZEALAND)

Holzklasse in der Horizontalen: Die Fluglinie hat eben erst sein Skynest-Konzept vorgestellt. Ob es wirklich umgesetzt wird, zeigt sich 2021.

Ausgestreckt im Flieger liegen, dieses Vergnügen hat meistens ein saftiges Preisschild und ist nur der Business- oder First Class vorbehalten. Mehr Komfort in die Economy Class will Air New Zealand nun mit einem neuartigen Konzept bringen. Die Fluglinie hat einen Schlafkapsel-Prototyp namens Economy-Skynest-Konzept entwickelt, der eben erst vorgestellt wurde.

Inspirieren ließ man sich dabei von den Schlafwagenabteilen in Zügen und von Kapselhotels. Reisenden soll es möglich sein, bei dem fast 18 Stunden langen Flug von Aukland nach New York auch in der Holzklasse in der Horizontalen zu liegen.

Die Airline hat ein Patent für das Konzept angemeldet, für das drei Jahre geforscht wurde, wie "CNN" schreibt. Skynest soll aus sechs Kojen bestehen, wo sich diese genau im Flugzeug befinden sollen, ist noch nicht bekannt. Jede Koje soll etwa 2 Meter lang und 58 Zentimeter breit sein und mit Kissen, Decke, Gehörschutz und Vorhängen für mehr Privatsphäre ausgestattet sein.

Ein formeller Zertifizierungsantrag ist noch nicht in Bearbeitung, man habe die Kojen aber so konzipiert, dass sie alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen, heißt es vonseiten Air New Zealands. Preise wurden noch keine veröffentlicht, da es aber nur sechs Betten pro Flieger geben wird, werden diese wohl auch heiß begehrt sein.

Ob das Skynest-Konzept realisiert wird, soll sich nächstes Jahr entscheiden.

