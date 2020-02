Was lässt Käse stinken – und warum mögen das viele?

(c) imago images / Panthermedia (´jirkaejc´)

Ursprünglich wurde Käse erzeugt, um Milch haltbar und transportfähig zu machen, da Rohmilch nicht ausreichend gekühlt werden konnte.

Die Käseherstellung hat eine sehr lange Tradition. Schon sehr früh begannen die Menschen mit der Milch der Nutztiere zu experimentieren, um sie in irgendeiner Form haltbar zu machen.



„Grundsätzlich geht es bei der Käseherstellung darum, das Eiweiß der Milch abzutragen, während das Fett passiv eingeschlossen wird. Das geschieht bei Frischkäsen in erster Linie durch Milchsäurebakterien, während für die Herstellung von Hartkäsen meist Lab, ein Gemisch aus den Enzymen Chymosin und Pepsin, das aus dem Labmagen junger Wiederkäuer gewonnen oder biotechnologisch hergestellt wird, verantwortlich ist“, erläutert Martin Wagner, Leiter der Abteilung für Lebensmittelmikrobiologie an der Vet-Med-Uni Wien.