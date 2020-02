Apple hat bei Produktplatzierungen in Filmen ganz eigene Vorschriften

Wer den Bösewicht in Filmen sucht, kann nach dem Ausschlussprinzip vorgehen. Denn wie Regisseur Rian Johnson gegenüber der Vanity Fair ausgeplaudert hat, dürfen nur die Guten Apple-Produkte verwenden.

Produktplatzierungen sind in Filmen längst zur Gewohnheit geworden. So kommen in Sony-Produktionen immer die Smartphones der Japaner zum Einsatz. Oder FedEx in "Cast Away" oder Starbucks in gefühlt jedem US-Film. Nun hat der Regisseur von "Knives Out", Rian Johnson, eine Spoiler-Bombe platzen lassen: Bösewichte dürfen keine iPhones verwenden. Eine Bedingung von Apple.

Gegenüber der Vanity Fair erklärt Johnson, dass Apple zwar grundsätzlich die Verwendung von iPhones und MacBooks erlaubt, aber nur, wenn es nicht die Bösewichte sind, denen man die Geräte in die Hand gibt. Apples Richtlinien besagen, dass die Produkte des Unternehmens nur "im besten Licht" auf eine Weise und in einem Kontext gezeigt werden dürfen, die sich positiv auf das Image der Produkte und der Marke auswirkt. Das berichtet das auf Apple spezialisierte Online-Blog "MacRumors".

Das kann das Filmerlebnis langfristig beeinflussen, denn wenn, wie im Fall von "Knives Out" am Schluss jeder als Täter in Frage kommt, lässt er sich über die iPhone-Verwendung identifizieren.

>>> MacRumors

(bagre)