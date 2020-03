Frischer Wind für heiße Städte

Der Sommer ist in Innenstädten schon heute glühend heiß. Mithilfe von Drohnen erstellen Forscher komplexe Hitzekarten, damit Gemeinden sich bestmöglich anpassen können.

Temperaturrekorde, ausbleibende Niederschläge und wolkenlose Himmel. 2019 war in Europa nach einigen Berechnungen das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen vor knapp 140 Jahren. Der Klimawandel, so die Prognose, wird solche Wetterextreme verstärken. Besonders betroffen wären dann urbane Räume, in denen sich die Hitze staut. Dabei sind die Sommer in Österreichs prächtig verbauten Innenstädten bereits seit Jahren unerträglich. Neue Baukonzepte sollen Abhilfe gegen die Hitze schaffen – Freiflächen, grüne Lungen, fließende Gewässer. Alles, damit der Mensch sich wohler fühlt.