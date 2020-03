Das Wasser ist sauber, doch die Fische sind rar

Aus der Frage, wo man in Tirol gut angeln gehen kann, entstand die nun größte Datenerhebung über den Fischbestand in alpinen Regionen. Der Bestand der Äsche ist besorgniserregend, sagen die Forscher.

Vom Reiher über den Angler bis zum Kraftwerk wurden die Stressfaktoren für Fischpopulationen in Nord- und Südtirol untersucht: Einzelfaktoren sind weniger belastend als die Summe der Einflüsse des Menschen auf die Gewässer.

Wo kann man gut angeln in den Tiroler Bergen? Mit dieser Frage von Erich Tasser, Ökologe am Südtiroler Forschungsinstitut Eurac, an Wolfgang Mark, Zoologe der Uni Innsbruck, entstand bei einem Uni-Fest die Idee für das aktuelle Projekt. Mark antwortete, dass er Gegenden empfehle, die naturbelassen sind, und von Gewässern in der Nähe von Industrie oder intensiver Landwirtschaft abrate.