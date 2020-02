Die Vermessung der Säugetiere in Europa

(c) REUTERS (HANDOUT)

Verbreitung aller Säuger in 42 Ländern wird erhoben.

In Österreich sind aktuell 105 Säugetierarten bekannt, in Deutschland 107. Für ganz Europa schätzen Wissenschaftler die Zahl auf 272 Säugerarten. Die Frage ist nun: Wo kommen welche Tiere vor, wo sind sie neu hinzugekommen, und welche fehlen in welcher Region?

Antworten darauf soll „das weltweit größte Kartierungsprojekt für Säugetiere“ liefern, wie die Stiftung Europäische Säugetiere ihr Großprojekt bezeichnet: Es geht um die Neuauflage des „Atlas of European Mammals“, der 1999 zuletzt erschienen ist. Damals umfasste das Gebiet rund 6,7 Millionen Quadratkilometer, während es diesmal mit 11,6 Millionen km22 fast doppelt so groß ist: Der erste Atlas endete bei der Ostgrenze von Polen und Ungarn, jetzt reicht das Gebiet weiter in den Osten und umfasst 42 Länder.

Säuger schlecht erforscht

„Der Säugetierkunde kommt in Österreich eine stiefmütterliche Rolle zu“, sagt Friederike Spitzenberger, Zoologin des Naturhistorischen Museums Wien. Während die Vogelkunde auf zahlreiche Laienforscher zurückgreifen kann, gibt es für die Säugetierkunde nicht einmal einen eigenen Lehrstuhl.

Daher ist das Großprojekt zur Erfassung der Verbreitung der Arten so wichtig: Von den großen Arten wie Wolf und Bär kommen ebenso harte Fakten zusammen, wie von Kleinsäugern wie der Brandmaus, die aus Asien stammt und sich in Österreich derzeit flott verbreitet. Anders als die Langflügelfledermaus, die in Österreich schon als ausgestorben gilt. Auch die heimischen Igelarten sind immer seltener zu finden.

Die Verbreitungskarte, die 2024 als 600 Seiten starkes Werk erscheinen soll, nutzt auch die Fortschritte der Genomanalyse, durch die oft klar wird, dass Tiere, die früher als eine Art galten, genetisch gesehen mehrere sind. (APA/vers)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.02.2020)