Auf gleicher Wellenlänge

Soziale Neurowissenschaften zeigen, dass Musik im richtigen Moment Patienten helfen kann. Im Kremser Josef-Ressel-Zentrum wird die Wirkung genau belegt.

Wer von einer Hirnschädigung – etwa nach einem Schlaganfall oder durch ein Schädel-Hirn-Trauma – betroffen ist, lernt oft nur sehr langsam, sich wieder im Alltag zurechtzufinden, ist bisweilen depressiv und auch für Therapien nicht leicht zu motivieren. Etliche international publizierte Studien konnten jedoch in den vergangenen Jahren belegen, dass es manchmal durch Musik in dieser schwierigen frühen Phase der Neurorehabilitation gelingt, die Brücke zum Patienten zu schlagen. Moments of Interest (MOI) nennt man in der Musiktherapie solche Augenblicke. Sie können zum Beispiel aus der gemeinsamen Wahrnehmung einer musikalischen Begegnung entstehen, aus der Erfahrung, sich musikalisch auszudrücken, oder dem Gefühl, sich verstanden zu wissen.