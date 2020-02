Novomatic-Chef Neumann tritt zurück

Der Chef des Glücksspielkonzerns Novomatic, Harald Neumann, erklärte am Freitagnachmittag seinen Rücktritt. Neumann war zuletzt durch die Casinos-Affäre stark unter Druck geraten.

„Familiäre Gründe“ werden vom heimischen Glücksspielkonzern Novomatic als Grund für den überraschenden Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden Harald Neumann genannt. Künftig soll er dem Unternehmen nur noch als Aufsichtsrat in Tochterfirmen sowie als Berater für internationale Projekte zur Verfügung stehen. "Im Namen von Unternehmensgründer Prof. Johann Graf sowie des Aufsichtsrates der Novomatic AG bedanke ich mich bei Herrn Mag. Neumann für seinen großen Einsatz während der letzten sechs Jahre als Vorstandsvorsitzender", so Aufsichtsratschef Bernd Oswald in einer Aussendung.

Doch auch die Casinos-Affäre dürfte eine nicht unwesentliche Rolle für den plötzlichen Abgang Neumanns spielen. Wie mehrfach berichtet spielte der Novomatic-Chef ja eine zentrale Rolle bei der umstrittenen Bestellung des FPÖ-nahen Peter Sidlo zum Finanzvorstand der Casinos. Von beschlagnahmten Smartphones sichergestellt Chat-Verläufe legen den Verdacht nahe, dass die Unterstützung der Novomatic für Sidlo nur aus dem Grund erfolgte, um die Zustimmung der FPÖ zu einer von Novomatic erwünschten Änderung des Glücksspielgesetzes zu erhalten.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt daher gegen elf Beschuldigte - darunter auch Neumann. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung. Die Novomatic hat sich in Folge des publik werdens der Affäre inzwischen vollständig aus den Casinos zurückgezogen. Sidlo wurde seines Postens inzwischen ebenfalls enthoben. Bei Novomatic übernehmen Ryszard Presch und Johannes Gratzl die Agenden und führen künfti9g als Team das Unternehmen.

(red.)