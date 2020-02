Raab: „Ändern wir lieber das Gesetz . . .“

Adolf Schärfs Tagebuch über 1953 ist ein Sittenbild der Großen Koalition.

Das vorliegende Buch steht unter einem schlechten Stern. Es ist ein weiterer Jahrgang der Tagebücher von Adolf Schärf, 1953 SPÖ-Vorsitzender und Vizekanzler. Pedantisch zeichnete er in Gabelsberger Kurzschrift den Tagesablauf nach. Dazu bedarf es kundiger Spezialisten im Staatsarchiv. Im Vorwort beschreibt Herausgeberin Gertrude Enderle-Burcel das Elend der Aushungerung durch den Bund: Der Bearbeiter Klaus Rubasch (1964−2017) verzweifelte an der „Kälte unserer Gesellschaft“. Er „konnte und wollte nach Einstellung der Basisförderung für zeitgeschichtliche Editionen im Leben nicht mehr Halt finden“. Kommentar hiezu überflüssig. Vielleicht noch die Anmerkung der Frau Hofrat: „Da die Fördergelder für die so schwierige Edition nicht ausreichten, haben sich mein Mann Dr. Peter Enderle, und ein Studienkollege, Dr. Karl Stubenvoll, bereit erklärt, unentgeltlich an der Edition mitzuarbeiten . . .“ So sieht Forschungsarbeit im heutigen Österreich aus, abseits der großen und glatten Worte. Das Staatsarchiv untersteht dem Bundeskanzleramt.

Zum Tagebuch. Man befindet sich im Jänner 1953 vor entscheidenden Wahlen. Die SPÖ gewinnt. Sie hat die Stimmenmehrheit. Jedoch: Die Wahlarithmetik teilt der ÖVP 74 Sitze zu, der SPÖ nur 73, dem VdU (Verband der Unabhängigen, Vorgängerin der FPÖ) 14 und der „Volksopposition“ (FPÖ-Dissidenten) vier Sitze.

Um der hauchdünnen Mehrheit mehr Gewicht zu geben, will die Volkspartei unter dem kommenden starken Mann Julius Raab den VdU als dritten Partner in die Regierung nehmen, hätte so eine deutliche bürgerliche Majorität.

Dem widersetzt sich die SPÖ (Adolf Schärf, Bruno Pittermann, Felix Slavik, Karl Waldbrunner, Bruno Kreisky) ganz vehement. Wer glaubt, dass nur heutige Koalitionsregierungen schlecht funktionieren, der blättere in Schärfs Tagebuch nach. Der sonst so joviale SPÖ-Innenminister Oskar Helmer sagt Raab ins Gesicht, dieser „sei so von Hass gegen uns erfüllt, dass er nicht mehr sehe, welche Gefahren er für Österreich heraufbeschwört.“ Das Ganze entpuppt sich nach wochenlangem Hin und Her als Sturm im Wasserglas, weil Bundespräsident Theodor Körner nicht im Traum daran denkt, die ehemaligen Nationalsozialisten mitregieren zu lassen. Da braucht es gar nicht die alliierten Hochkommissare.

„Ich pfeife auf die Rechtslage!“

Am 24. März eskaliert der Kleinkrieg aber wegen der von Raab angestrebten Förderung für konfessionelle Schulen. Die SPÖ lehnt das kategorisch ab. Raab ist wesentlich unangenehmer für die Sozialisten als vorher Leopold Figl. Nach einem Streit um Details sagt Raab laut Notiz Schärfs: „Ich pfeife auf die Rechtslage!“ Worauf Schärf mit der Faust auf den Tisch schlägt. Dann probiert es Raab mit einer Finte: Der Bundespräsident sei doch eigentlich aufs SPÖ-Ticket zu zählen, also stünde den Sozialisten kein weiteres Ministerium zu. Kirche, Schule, Restitution, Verstaatlichte – manchmal wundert man sich bei der Lektüre, dass trotzdem irgendwann eine neue Bundesregierung gebildet werden konnte.

Machtbewusst waren sie beide, Raab und Schärf. Sie saßen auch in den Aufsichtsräten ihrer Parteiunternehmen. Das wurde öffentlich immer stärker kritisiert. Darauf schlägt Schärf seinem Kollegen vor: „Entweder ändern wir das Gesetz, oder wir treten beide aus den Aufsichtsräten aus.“ Raab: „Ändern wir lieber das Gesetz . . .“

