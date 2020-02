Gut verhüllt ist halb bewahrt

Renovieren, sanieren, rekonstruieren: wie sich Glasgow und die Schotten für das kulturelle Erbe ihres großen Sohns Charles Rennie Mackintosh ins Zeug legen.

Dies sollte ein Artikel über die Transformation einer Stadt werden, die sich nach dem Wegfall lukrativer Handelsbeziehungen und dem Niedergang ihrer Industrie neu erfinden musste. Strukturwandel gelingt in Glasgow seit 1990 erfolgreich, als die Stadt zur sechsten Europäischen Kulturhauptstadt ernannt wurde; 1999 folgte die Adelung als City of Architecture and Design. Während das Feld der Dienstleistung neu ist, knüpft man mit der Kultur an die Zeit an, in der die Stadt am Fluss Clyde durch Schiffsbau, Baumwollindustrie und regen Handel mit den Kolonien zu einer der reichsten Städte der Welt aufstieg. Seit 1845 gab es eine Kunsthochschule, und Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Stadt zum kulturellen Zentrum selbstbewusster Künstler und Intellektueller, die sich zwar der europäischen Avantgarde jener Zeit nahe fühlten, aber einen eigenen Ausdruck fanden.