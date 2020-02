Wo bleibt die bessere Welt?

(c) Wolfgang Freitag

Demokratie funktioniert am besten, wenn die Menschen das Gefühl haben, es geht aufwärts, dem Nachbarn geht's gut, mir geht's gut, meinen Kindern geht's gut. Haben die Menschen heute solche Gefühle? Das Leiden an der Gesellschaft und unser Bedürfnis, die Wut auf die Straße zu tragen: eine Abrechnung.

Aus der Bourdieu-Schule stammt die bahnbrechende Studie „Das Elend der Welt“, die erstmals 1997 das Licht der deutschsprachigen Öffentlichkeit erblickte. Gemeint waren damit aber nicht zum x-ten Mal der Hunger in Afrika oder die Grenzzäune in Israel, auch nicht die Mitleidlosigkeit des saturierten Europas, ebenso wenig die vielen lokalen Kriege, Bürger- oder Befreiungskriege, die ohne Unterlass immer schon getobt haben, weitertoben und weitertoben werden. Nein! Die Bourdieu-Leute lieferten „Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der Gesellschaft“.