Expedition Europa: Alojz Hlina will die Christdemokraten zurück ins slowakische Parlament bringen.

Die Christdemokraten der KDH flogen 2016 aus dem slowakischen Parlament, bei der Wahl am 29. Februar will sie ihr unkonventioneller neuer Chef Alojz Hlina zurückbringen. Da Hlina aus der Nordregion Orava stammt, ist das eine Reise in den Herrgottswinkel der Slowakei, und da Hlina mehrere große Gastwirtschaften innehat, zu den Nationalgütern der Slowakei. Diese sind: 1. schwarze Holzhäuser („zruby“), 2. aus walachischer Hirtentradition herrührende Almwirtschaften („saláš“), 3. das Nationalgericht Brimsennocken („halušky“), 4. der reiche Schatz an Volksliedern („ludovky“), von denen allein Béla Bartók 3200 gesammelt hat und 5. das Ausschenken von Schnaps à 50 Milliliter. Im westlichsten Schnapstrinkerland Europas kommt diesem „Halbdezi“ („poldecák“) nationalmythische Bedeutung zu. Es ist jedoch kaum zu kriegen, um den EU-Beitritt herum reduzierten fast alle Lokale auf 40 Milliliter.