Die Wahrheit eines Gesichts

Maler können uns Gesichter zeigen, und ein Maler wie Rembrandt kann das eigene Gesicht malen, und zwar so, dass es unvergesslich bleibt. Inneres und Äußeres miteinander zu verbinden, das kriegt er irgendwie hin – und das „Irgendwie“ ist seine Kunst.

Unter den vielen Kirchen in Wien gibt es eine, die steht auf einem Hügel, im Frühling ist es ein grüner Hügel, im Winter, wenn man Glück hat, liegt Schnee, und es ist eine seltsame Kirche, eine Kirche, die, ja, man würde sie vergleichen mit einer Burg, und zwar ex negativo, weil sie keine Burg ist, also nichts und niemanden abhält, nicht die Mächte abhält, die da kommen würden, und weil sie auch nicht eine Kirche in dem Sinne ist, in dem der Stephansdom eine Kirche ist, in dem Sinn ist sie auch keine Kirche, denn der Stephansdom ist erhaben und weist in den Himmel hinauf, dies ist eine irdische Kirche, sie hat auch einen irdischen Namen, nämlich den Eigennamen eines Bildhauers, es ist die Wotrubakirche.