Wie Krankheitserreger soziale Strukturen verändern

Niemand entgeht der großen Plage, die Armen ohnehin nicht, aber auch nicht die Reichen in ihren Palästen. Eine allegorische Darstellung im antiken Ambiente von Jules-Élie Delaunay (1869).

Krankheitserreger können nicht nur den Körper eines Menschen befallen und schwächen, sondern auch die sozialen Strukturen einer ganzen Gesellschaft verändern.

Am 13. August 1892 klagte ein Arbeiter im Hamburger Hafen über Brechdurchfälle. Zwei Tage später war er tot. Fünf weitere Personen zeigten an diesem Tag ähnliche Symptome. Eine Cholerawelle schwappte durch die Stadt. Als die Zahl der Todesfälle rasant stieg, verließen die Hamburger fluchtartig ihre Stadt und verbreiteten den tödlichen Erreger. Die Zurückgebliebenen tranken wegen der Hitze weiter ungefiltertes Wasser aus der Elbe. „Ich vergesse, dass ich in Europa bin“, sagte der Bakteriologe Robert Koch, der sofort nach Hamburg gereist war. Er gab den ungesunden Wohnungen, Brutstätten für jede denkbare Ansteckung, die Schuld und erkannte das Trinkwasser als Infektionsquelle.