Live Briefing

Am Freitagnachmittag wurde der sechste Coronavirus-Fall in Österreich bekannt. Betroffen ist der Sohn jenes Wiener Paars, das am Donnerstag positiv getestet worden war. Die Tochter ist hingegen nicht infiziert. Indes hat die Schweiz drastische Maßnahmen getroffen, was Großveranstaltungen betrifft: Sowohl der Genfer Autosalon als auch die Uhren- und Schmuckmesse Baselworld wurden abgesagt (mehr dazu).

Wolfgang Greber weist in seinem Artikel „Was Corona verdeckt“ darauf hin, dass es heuer bereits 80.000 Grippetote gegeben hat (mehr dazu - premium).

Zurück ist die Angst jedenfalls an den Börsen (mehr dazu). Korrekturen seien nichts Ungewöhnliches, das Tempo der Rückgäng in dieser Woche habe aber viele erschreckt, schreibt Beate Lammer. Doch das Coronavirus dürfte nicht der einzige Grund sein. Mehr dazu in Kürze.

Was Sie heute noch wissen sollten

Türkei öffnet Schleusen für Flüchtlinge: Türkische Behörden karrten hunderte Flüchtlinge an die Grenze zu Griechenland und Bulgarien. Offiziell dementiert aber Ankara, dass es eine Änderung der Flüchtlingspolitik gibt. Unsere Korrespondentin Susanne Güsten war vor Ort. Mehr dazu [premium]

SPÖ-Länder wollen nicht für Rendi-Wagner mobilisieren: Dass Bundesparteichefin Rendi-Wagner die Vertrauensfrage stellt, sei ihre Angelegenheit, heißt es aus den Landesparteien. Die SPÖ-Mitglieder seien „mündig“ selbstständig zu entscheiden. Mehr dazu

„Red Devils“ als Traumlos für den Lask: Bei der Europa-League-Auslosung in Nyon erhielt der Lask ein Traumlos: Manchester United. Der Aufsteiger aus Frankfurt/Salzburg trifft auf FC Basel. Mehr dazu

Größte bekannte Explosion im Universum registriert: In einer weit entfernten Galaxie haben Astronomen die größte bisher bekannte Explosion im Universum registriert. Diese geschah langsam, wie in Zeitlupe. Mehr dazu

Welches Magazin-Stück Sie noch lesen könnten

Eine neue Flughafengebühr sorgt für Streit: Der Flughafen Wien wird künftig eine Gebühr für Shopping-Touristen einheben, die die Mehrwertsteuer refundiert haben wollen. Dazu läuft gerade eine einigermaßen seltsame Ausschreibung. Der Handel ist empört, berichtet Hanna Kordik. Mehr dazu [premium]

Zitat des Tages

"Der Kapitalismus ist nicht perfekt, aber er sichert unseren Wohlstand." Notenbank-Gouverneur Robert Holzmann im ''Presse''-Interview.

>>> Mehr dazu

Worüber heute diskutiert wird

Was bringen Tempolimits? Mit 1. März ist Tempo 140 in Österreich Geschichte. Auch über eine weitere zulässige Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit wird immer wieder debattiert. Diskutieren Sie mit!

Tipp für Abend/Wochenende

Salzburg spielt am Freitag im Europa-League-Duell gegen Frankfurt (18 Uhr, live auf DAZN) um den Aufstieg ins Achtelfinale. Die Ausgangslage ist alles andere als leicht. Es gilt ein 1:4 aus dem Hinspiel in Frankfurt wettzumachen. Mehr dazu

Podcast: Christoph Boschan, Chef der Wiener Börse, und Boris Groendahl von Bloomberg-Wien reden in der neuen Folge des "Presse"-Podcasts über das Virus und die Auswirkungen auf den globalen Finanzmarkt und sie warnen vor Panikmache und Nervosität. Mehr dazu

Song: In dem Song "Around The Corner (The Comfort Song)" drückt Marie Fredrikssons langjähriger Musikpartner Per Gessle seine Trauer aus. Die beide bildeten das erfolgreiche Pop-Duo Roxette. Fredrikssons war 2019 gestorben. Mehr dazu

Was am Wochenende passiert

Die Wiener ÖVP wählt am Samstag Finanzminister Gernot Blümel erneut zum Landesparteichef und startet damit ins Wahljahr. Am Sonntag bricht Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zu seiner dreitägigen USA-Reise auf.

In der Slowakei wird am Samstag ein neues Parlament gewählt. Der Urnengang dürfte zu einem stark zersplitterten Nationalrat führen. Zu den Gewinnern wird auch eine ultrarechte Partei gehören. Mehr dazu [premium]

Bild des Tages

In Bristol, Großbritannien, gibt es eine überlebensgroße Greta Thunberg zu bewundern. REUTERS

