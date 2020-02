(c) Moritz Schell/Kammerspiele der Josefstadt

Florian Zellers „Der Sohn“ begeistert in der Regie von Stephanie Mohr. Atemberaubend: Julian Valerio Rehrl als depressiver Maturant und Marcus Bluhm als scheinbar patenter Papa.

„Was ist los?“, fragt der Vater. „Nichts“, sagt der Sohn. In wenigen Monaten soll er zur Reifeprüfung antreten. Doch der Bursch war seit Monaten nicht mehr in der Schule. Sein Vater hat die Mutter verlassen, weil er sich in eine junge Frau verliebt hat. Mit dieser hat er ein weiteres Kind, noch einen Buben . . .