Besuch in einer anderen Fußballwelt

Lask trifft im Achtelfinale auf Manchester United. Jeder Fußballer träumt davon, einmal dort, im „Theatre of Dreams“, zu spielen.

Es gibt Fußballstadien, an deren Kultstatus es keine Zweifel gibt. Wembley, Anfield, San Siro, Camp Nou, Bernabéu, Celtic Park, Maracanã, La Bombonera (Buenos Aires), Millennium Stadium (Cardiff) – und eben Old Trafford, die legendäre Heimstätte von Manchester United. Gelegen am Sir Matt Busby Way, hinter dem unfassbar großen Cricket Ground, finden 75.000 Zuschauer Platz. Auf der fußballverrückten Insel nennen sie es „Theatre of Dreams“, der Größe, Geschichte, seiner Mythen wegen. Den Namen erfand Klub-Ikone Bobby Charlton.