Vorgabe für Fixplätze

Österreich hofft weiter auf den elften Platz in der Uefa-Fünfjahreswertung. Der Gegner ist die Türkei.

Wien. Der Kampf um den wichtigen elften Platz in der Uefa-Fünfjahreswertung läuft auf ein Duell zwischen Österreich und der Türkei hinaus. Nachdem Başakşehir Istanbul dank eines Treffers in der Nachspielzeit auch den Aufstieg ins Achtelfinale der Europa-League geschafft hat, liegt die Türkei unverändert knapp, mit 0,475 Punkten, vor Österreich. Ein pikantes Detail: Başakşehir ist der Kooperationspartner des WAC.

Der elfte Platz ist deshalb so begehrt, weil er der Bundesliga mehr Start- und Fixplätze beschert. Salzburg profitierte davon bereits in dieser Saison – dem Meister war der Platz in der Gruppenphase der Champions League (ohne Qualifikation) fix. Ob der Lask aber gegen Manchester United punkten kann? In diesem Fall wäre Österreichs Meister im Herbst 2021 in der Champions-League-Gruppenphase, sofern sich der Sieger der vorangegangenen Auflage der „Königsklasse“ über seine nationale Meisterschaft für die Eliteliga qualifiziert.

Der Rückstand von 0,475 Punkten bedeutet, dass Österreich einen Sieg und ein Remis mehr holen muss, um die Türkei zu überholen. Ein Sieg bringt 0,4 Punkte, ein Remis 0,2.

Die vergangene Europacup-Saison beendete die österreichische Liga in der Fünfjahreswertung auf Platz zwölf. Deshalb muss der Meister 2020 wieder in die Champions-League-Qualifikation.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.02.2020)