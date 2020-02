Worüber London und Brüssel streiten werden

(c) Getty Images/Cultura RF (Monty Rakusen)

Am Montag beginnen die Verhandlungen über das zukünftige britisch-europäische Verhältnis. Die Gespräche werden alles andere als einfach, denn die Mandate der beiden Seiten enthalten reichlich Konfliktstoff.

Wien. High Noon in Brüssel: Am kommenden Montag, 45 Monate nach dem Referendum über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union und vier Wochen nach dem Vollzug des Brexit, werden sich die Verhandler der beiden Seiten zum ersten Mal ohne die verbindende Klammer einer EU-Mitgliedschaft gegenübertreten. Bis zum Ende der Brexit-Übergangsperiode am 31. Dezember sollen die Parameter des künftigen Verhältnisses bestimmt werden – ein ambitionierter Zeitplan, der durch die Tatsache erschwert wird, dass London und Brüssel zum Teil völlig unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft haben. „Die Presse“ hat die im Laufe der vergangenen Tage veröffentlichten Verhandlungsmandate der beiden Seiten gesichtet und zeichnet die wichtigsten Bruchlinien nach: