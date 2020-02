Lesen Sie, aber leise!

Ich persönlich halte sowieso mehr von Vorsätzen als von Verzicht: mehr lesen etwa.

Wie geht es Ihnen so am Beginn der Fastenzeit? Ich habe beschlossen, heuer da nicht groß mitzumachen. Das Kind hat sein Vorjahresfasten – den Verzicht auf Fleisch – nämlich verlängert und ist somit seit einem Jahr Vegetarierin. Da ich somit passiv mitfaste (sprich seither praktisch kein Fleisch und keine Wurst kaufe), würde ich mir gern dieses neue Konsumverhalten für die heurige Fastenzeit gutschreiben lassen, bitte.

Ich persönlich halte sowieso mehr von Vorsätzen als von Verzicht: mehr lesen etwa. In Österreich ist nun – jetzt haben Sie gar nicht gemerkt, wie ich Sie vom Fasten auf das eigentliche Thema der heutigen Kolumne umgeleitet habe – ein Trend aus den USA angekommen: Silent Reading Parties. Dafür packt man sein Buch ein, begibt sich zeitgleich mit anderen Lesewilligen in ein Café und liest. Leise. Jeder für sich. Ehe man wieder heimgeht. Also eh ein bisschen so, wie es in Wiener Cafés (halt eher mit Zeitungen) praktiziert wird, ohne, und das ist ein angenehmes Plus, die lauten Touristen. Angeblich entsteht durch das parallele Ins-Buch-Schauen eine ganz eigene Atmosphäre. Klagenfurt probiert das jetzt einmal aus (5.3., 18.30 Uhr), im Katzencafé Cat 'n' Coffee, und da muss man schon sagen: Mit einer Katze auf dem Schoß liest es sich natürlich viel besser.

Unser Hamster Karli sitzt zwar auch gern auf dem Schoß, allerdings eher, um sich von dort ins T-Shirt einzuhängen und den mühsamen Aufstieg Richtung Schulter zu beginnen. Die Lesekonzentration ist da eher dahin.

Bücher mag er auch, allerdings primär, um aus ihnen Papierfetzen abzuzwicken, mit denen er seine unzähligen Nester auspolstert. Ja, wenn ich so darüber nachdenke, wäre so eine Silent Reading Party vielleicht gar nicht schlecht. Eventuell unterbreite ich die Idee auch meinen Nachbarn. Wenn die nämlich ihre vielen Feiern, bei denen als Mitternachtseinlage gern ein überschaubar talentierter Bassgitarrist auftritt, in Silent Reading Parties umwandeln würden, wäre der Haussegen auch wieder gerade gerückt.

Wieso hat eigentlich noch niemand das Partyfasten erfunden? Kommen Sie gut durch die Fastenzeit!

