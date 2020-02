Rita Falk: Tour mit dem Dorfpolizisten

(c) picturedesk.com/Markus Kirchgessner

Autorin Rita Falk bringt mit Christian Tramitz ihre Provinzkrimis nach Wien. Ein Gespräch über Doppelhaushälften und warum Franz und Susi nicht heiraten.

Nun schafft er es sogar bis nach Wien: Franz Eberhofer, der sich irgendwo zwischen Dorfpolizist und unbeirrbarem Mordermittler einordnen lässt, der sein überschaubares Leben so liebt, dass er jegliche Änderung darin boykottiert.



Er ist auch in Österreich bestens bekannt. Autorin Rita Falk hat mittlerweile zehn Eberhofer-„Provinzkrimis“ geschrieben. Sie verkauften sich millionenfach. Die ehemalige Sekretärin, die im Burn-out zu schreiben begonnen hat, zählt zu den Bestsellerautoren im deutschsprachigen Raum. Von Eberhofer und den anderen (nicht minder amüsanten) Protagonisten im fiktiven niederbayrischen Niederkaltenkirchen gibt es mittlerweile sechs Filme (mit Sebastian Bezzel als Eberhofer und dem Österreicher Simon Schwarz als Rudi in den Hauptrollen).