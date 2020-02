Die Angst ist zurück an den Börsen

Korrekturen an den Börsen sind nichts Ungewöhnliches. Das Tempo der Rückgänge in dieser Woche erschreckte aber viele. Das Coronavirus dürfte keineswegs der einzige Grund sein.

Wien. An den Börsen spielte sich in dieser Woche etwas ab, was man schon seit Jahren nicht mehr gesehen hat: Es herrschte Panik. Von New York bis Wien gaben die Aktienkurse binnen weniger Tage um mehr als zehn Prozent nach. Der als Angstbarometer geltende VIX-Index (er misst die erwarteten Kursschwankungen an der New Yorker Börse) ist auf eine Höhe geklettert, die er zuletzt im Jahr 2015 innehatte. Damals fürchteten viele eine harte Landung der chinesischen Wirtschaft, die Börse gab um fast 15 Prozent nach. Dafür ließ sie sich jedoch ein paar Monate Zeit. Der jüngste Rückgang passierte hingegen in nur neun Tagen, nachdem es am 19. Februar Allzeithochs gegeben hatte.