(c) Clemens Fabry/Die Presse (Clemens Fabry)

Gernot Blümel stellt sich am Samstag auf dem türkisen Parteitag der Wiederwahl als Wiener ÖVP-Chef.

Finanzminister Gernot Blümel gibt keine Prognose zu Folgen der Epidemie auf das Budget ab. Als Wiener ÖVP-Chef will er Einsparungen und eine Sozialhilfereform in der Bundeshauptstadt. Einen Wechsel in die Stadtpolitik lässt er offen.

Die Presse: Haben Sie überlegt, den Wiener ÖVP-Landesparteitag am Samstag wegen Corona abzusagen?