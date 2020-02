Sechs Erkrankte: Auch Wiener Schüler infiziert

Neuer Stab im Ministerium, neuer Krisenplan und Betreuungsmodus für Kranke in Wien – und bald kommt ein neuer Test: Wie man sich auf eine Krise einstellt, die wohl Monate dauern wird.

Wien. Neue Lage: Sechs Krankheitsfälle. Neben den schon zuvor bekannten fünf Coronavirus-Infektionen in Österreich wurde am Freitag auch der Sohn eines bereits infizierten Wiener Paares positiv getestet. Bei der Tochter fiel der Test indes negativ aus, wie das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) mitteilte. Bei den Kindern handelt es sich um Jugendliche, der Sohn geht in Niederösterreich in die Schule. Die Behörden dort seien informiert worden, hieß es. Dass weitere Fälle auftreten, gilt nur als Frage der Zeit. In ganz Österreich stellt man sich auf eine Vielzahl von Testungen – und die Behandlung weiterer Erkrankter ein.