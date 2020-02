Coronavirus: Absage von Länderspielen "nicht ausgeschlossen"

FIFA-Präsident Gianni Infantino hält eine Absage der kommenden Fußball-Länderspiele im März aufgrund des Coronavirus nicht für undenkbar.

"Ich würde im Moment nichts ausschließen", sagte der Schweizer laut der Nachrichtenagentur AP am Freitagabend in Holywood bei Belfast. "Ich hoffe, wir müssen nicht in diese Richtung gehen. (...) Wir dürfen das nicht unterschätzen und sagen, es ist nichts", erklärte Infantino bei einem Besuch in Nordirland. "Aber wir dürfen auch nicht überreagieren und in Panik geraten. Wir müssen uns an die Anweisungen der Behörden halten."

Das österreichische Nationalteam spielt im Rahmen der Vorbereitung auf die EM 2020 am 27. März in Swansea gegen Wales und am 30. März in Wien gegen die Türkei. Stand jetzt stehen diese Partien auch nach den ersten nachgewiesenen Fällen von SARS-CoV-2 in Österreich derzeit nicht zur Diskussion.

Spiele ohne Zuschauer, wie sie derzeit etwa im italienischen Fußball als Vorsichtsmaßnahme praktiziert werden, sind für Infantino nur eine kurzfristige Lösung. "Man kann sich nicht vorstellen, dass ein Wettbewerb über mehrere Monate mit mehreren Spielen hinter verschlossenen Türen ausgetragen wird", sagte der FIFA-Chef.

(APA)