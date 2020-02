Covid-19: Fast 600 neue Infektionsfälle in Südkorea

Während es in der Republik mittlerweile sieben Infizierte gibt, wurden in Südkorea in der Nacht auf Samstag mehrere hundert neue Fälle gemeldet.

Während in Österreich ein weiterer Erkrankungsfall bestätigt wurde (nach zwei Italienern in Tirol und vier Personen in Wien wurde nun ein bestätigter Fall in der Steiermark registriert), stieg die Zahl der Infektionsfälle in Südkorea binnen 24 Stunden um fast 600 an. Wie die Gesundheitsbehörden am Samstag mitteilten, kamen über Nacht 594 neue Fälle hinzu. Damit steckten sich bisher 2931 Menschen mit dem Erreger von Covid-19 an - so viele wie nirgendwo sonst außerhalb Chinas, wo der Ursprung der Lungenkrankheit vermutet wird.

Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Virus in Verbindung gebracht werden, kletterte um drei auf bisher 16. Die Mehrzahl der neuen Fälle konzentriert sich weiter auf die südöstliche Millionen-Stadt Daegu und die umliegende Region. Allein 476 der neuen Infizierungen wurden in Daegu erfasst. Dort gibt es die größte Anhäufung von Fällen unter Anhängern der christlichen Sekte Shincheonji-Kirche Jesu.

Die Behörden rechnen auch für die nächsten Tagen mit einem weiter sprunghaften Anstieg bei den Fallzahlen, da alle der mehr als 200.000 Mitglieder der Sekte in Südkorea auf das Virus getestet werden sollen. Die Organisation hat auch Verbindungen nach China.

Absagen weltweit Weltweit werden wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus immer mehr Veranstaltungen gestrichen. Die US-Regierung sagte ein für den 14. März geplantes Gipfeltreffen mit den Staaten des Verbands Südostasiatischer Nationen (Asean) in Las Vegas ab sowie den Besuch von Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) strich ihr Jahres-Symposium vom 17. bis 19. März in der Schweiz. Die große US-Fluggesellschaft United Airlines verschob ihren für Donnerstag geplanten Investorentag. Kurz zuvor war die weltgrößte Reisemesse ITB Berlin vom 4. bis 8. März abgesagt worden.

Hinweis: Hotline bei Coronavirus-Verdacht: 1450 / Hotline für Informationen zum Coronavirus: 0800 555 621

