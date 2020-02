Zwei bestätigte Coronavirus-Fälle in Niederösterreich

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen in Österreich steigt weiter an.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen in Österreich steigt weiter an. Nach zwei Fällen in Tirol, vier Betroffenen in Wien und einer infizierten Person in der Steiermark, sind nun auch zwei Fälle aus Niederösterreich bekannt. Wie Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) am Samstagvormittag mitteilte, ist ein Ehepaar aus dem Bezirk Korneuburg in der Nacht auf Samstag positiv getestet worden. Es handelt sich um die ersten bestätigten Fälle im Bundesland.

Die Frau befindet sich nach Angaben von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) im Wiener Kaiser Franz-Josef-Spital. Der ebenfalls infizierte Mann zeige eine "milde Symptomatik". Er habe "einen Bescheid zur häuslichen Quarantäne bekommen und hält sich entsprechend des Erlasses des Gesundheitsministeriums zuhause im Bezirk Korneuburg auf". Die Kinder des Ehepaares seien gesund.

Die Familie soll mit jener Wiener Familie Kontakt gehabt haben, die bereits im Kaiser Franz-Josef-Spital behandelt wird - in diesem Fall liegen positive Tests bei einem Mann, einer Frau und dem Sohn des Paares vor. Letzterer hatte am Freitagnachmittag den ersten Coronavirus-Fall mit Niederösterreich-Bezug dargestellt. Er besucht das Erzbischöfliche Gymnasium in Hollabrunn. Vier Lehrkräfte sowie 23 Schülerinnen und Schüler der Geburtsjahrgänge 2003 bis 2005 befinden sich bis 11. März in häuslicher Quarantäne. In Summe bestätigten sich im Bundesland mehr als 200 Verdachtsfälle nicht.

Steirische Infizierte war in Risikogebiet

Zu dem Fall in der Steiermark wurden am Samstag indes neue Details bekanntgegeben: Bei der Betroffenen handelt es sich um eine ungefähr 50 Jahre alte Frau. Sie war aus einem Risikogebiet in Oberitalien zurückgekehrt. Die Frau befand sich am Samstag mit einer leichten Infektion im Krankenhaus.

Sie hatte sich laut Karlheinz Tscheliessnigg, Vorstand der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (Kages), mit dem Verdacht einer Infektion selbst in ein steirisches Spital begeben. Dort wurde sie am Eingang sofort in einen extra Raum für Verdachtsfälle gebracht, damit sie keine anderen Patienten anstecken kann, führte der Mediziner aus - und mahnte: Die Frau habe zwar keinen Fehler gemacht, weil sie direkt ins Krankenhaus ging, doch sollten Personen, die einen Verdacht haben, zuerst die Nummer des Gesundheitstelefons 1450 wählen.

Die Kontaktpersonen der Frau wurden verständigt und aufgefordert, zu Hause zu bleiben, sagte die steirische Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP). Dabei handelt es sich um ihre Angehörigen. Laut dem Mediziner Karlheinz Tscheliessnigg ist die Frau "psychisch und gesundheitlich gefasst" und befindet sich "in guter Umgebung, wo sie kontrolliert und monitoriert wird". "Alle notwendigen Vorbereitungen wurden getroffen, die Bevölkerung kann sich sicher fühlen", betonte die steirische Sozialreferentin Doris Kampus (SPÖ).

Auf einen Blick In Österreich sind bis Samstagvormittag neun bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus aufgetreten. Das sagte Brigitte Zarfl, Ex-Gesundheitsministerin und Spitzenbeamtin im Gesundheitsministerium. Das in Niederösterreich positiv getestete Ehepaar hatte Kontakt mit einer in Wien hospitalisierten Familie. Der Patient 0 in diesem Fall - der Mann war in die Lombardei gereist - ist bekannt. Im Fall eines 72-Jährigen in Wien schwer erkrankten Corona-Patienten wird nach der Ansteckungsquelle weiter gesucht. Die Wiener Behörden seinen zuversichtlich, diese "Person 0" bald zu identifizieren, sagte Zarfl. Mit Stand Samstag, 8 Uhr wurden bundesweit bisher 1649 Testungen auf den Sars-CoV-2 Erreger durchgeführt.

(APA/Red.)