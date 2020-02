Erdogan: Türkei lässt Grenzen zur EU für Flüchtlinge offen

Rund 18.000 Flüchtlinge sind nach Angaben des türkischen Präsidenten bereits an die türkischen Grenzen zur EU gekommen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will ungeachtet der Vereinbarungen mit der EU Flüchtlinge die Grenzen zu Griechenland und Bulgarien passieren lassen. "Wir haben die Tore geöffnet", sagte Erdogan am Samstag in Istanbul und warf der EU vor, sich nicht an die Zusagen im Flüchtlingspakt gehalten zu haben.

Laut Erdogan sind seit Freitag bereits 18.000 Flüchtlinge an die türkischen Grenzen zur EU gekommen.

Griechenland will Grenze entschlossen schützen

Griechenland will über die Türkei kommende Einwanderer unbedingt abhalten. "Die Regierung wird alles tun, um ihre Grenze zu schützen", sagte Regierungssprecher Stelios Petsas am Samstag vor Journalisten. In den vergangenen 24 Stunden hätten die griechischen Behörden 4.000 Personen gezählt, die versucht hätten, über die Grenze zu gelangen.

Zuvor hatten Bilder im griechischen Sender Skai TV gezeigt, wie die griechische Polizei Tränengas auf Migranten feuerte, die von der türkischen Seite der Grenze aus Steine auf Polizisten warfen.

In der Nacht zum Freitag hatte ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, dass die Türkei beschlossen habe, syrische Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa über Land oder See nicht mehr aufzuhalten.

(APA/AFP/Reuters)