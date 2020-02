Türkiser Angriff auf das rote Wien

Die Wiener ÖVP wählte am Landesparteitag erneut Gernot Blümel zum Parteichef. Man gab sich kämpferisch: Nach dem desaströsen Ergebnis bei der Wien-Wahl 2015 will man heuer den roten Bürgermeister stürzen.

Im Veranstaltungszentrum Metastadt, draußen im 22. Bezirk, vor dem am Samstag der türkise Teppich ausgerollt war, gab es dann doch noch eine Überraschung. Nicht, dass Gernot Blümel mit 96,8 Prozent am Landesparteitag zum ÖVP-Parteichef wiedergewählt wurde, während man die Halle mit „We Are Family“ beschallte. Unerwartet war, dass plötzlich Gery Keszler auf die Bühne trat.