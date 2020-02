Fan-Eklat verdirbt Bayerns Festival

Weil Bayerns „Ultras“ Hoffenheim-Mäzen Hopp übel beleidigen, wird das Spiel beim Stand von 6:0 unterbrochen. Nach 20 Minuten Pause kommen die Mannschaften zurück - und lassen aus Protest gegen dieses Fehlverhalten die Spielzeit einfach ablaufen.

Sinsheim. Bayern führte gegen Hoffenheim bereits ungefährdet mit 6:0 (zwei Tore Coutinho), als das Spiel zum zweiten Mal unterbrochen werden musste, weil „Ultras“ mit Transparenten Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp übel beschimpft hatten.

Die Anhänger der Münchner hatte zuvor wiederholt entsprechende Plakate gegen Hopp in die Höhe gehalten, so dass Schiedsrichter Dingert die Partie aussetzte. Sämtliche Bayern-Offizielle um Trainer Hansi Flick und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sowie die Spieler eilten beim zweiten Vorfall zunächst vor die Kurve, sie redeten wild gestikulierend auf die Fans ein. Referee Dingert schickte alle Spieler in die Kabine. Die zweite Unterbrechung dauerte 20 Minuten.

Dann kamen beide Klubs zurück, ließen aber aus Protest und ohne Angriff die Zeit ablaufen. Sie spazierten über den Platz, Rummenigge und Flick spendeten Hopp an der Seitenlinie demonstrativ Trost, das Stadion applaudierte dem Milliardär. Ein skurriles Ende einer Gala, die von Bayerns „Fans“ restlos verdorben worden ist.

Trost für Dietmar Hopp

Rummenigge war während der ersten Unterbrechung zu TSG-Mehrheitseigner Hopp auf der Ehrentribüne gegangen und hatte diesen in den Arm genommen. Die Bayern-Fans spielten mit dem Plakat auf eine Kollektivstrafe für die Fans von Borussia Dortmund an, die Hopp mehrere Male massiv beleidigt hatten und in den kommenden zwei Jahren deshalb nicht zu Auswärtsspielen nach Sinsheim reisen dürfen.

Auch beim Spiel des BVB gegen den SC Freiburg kam es wegen Beleidigungen gegen Hopp zu einer Unterbrechung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit stimmten die Dortmunder Anhänger Schmähgesänge an. Deshalb ließ Schiedsrichter Robert Hartmann das Spiel für wenige Minuten unterbrechen und ordnete eine Stadiondurchsage an, in der mit Spielabbruch gedroht wurde.