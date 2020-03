Marc Almond: „Und Bowie ergriff meine Hand“

„Chaos And A Dancing Star“: Nach einem Nietzsche-Zitat heißt das neue Album des großen britischen Sängers Marc Almond.Die „Presse am Sonntag“ sprach mit ihm über seinen Welthit „Tainted Love“, sein Erlebnis mit David Bowie und die verlorene Subversivität des Pop.

Sie nannten schon früh Dirk Bogarde als einen Ihrer Lieblingsschauspieler. Jetzt haben Sie ihm gemeinsam mit Jools Holland ein musikalisches Denkmal mit dem Lied „Dirk Bogarde & Me (Take Tea)“ gesetzt. Wie kam das?



Marc Almond: Jools und ich sind Fans des britischen Kinos der Fünfziger- und Sechzigerjahre. Dieses herrliche Schwarz-Weiß, in dem das Gangsterleben in London, speziell in Soho, gezeigt wurde, das ist nachhaltig faszinierend.



Bogarde spielte 1963, in einer Zeit, in der es tabuisiert war, einen Homosexuellen in Joseph Loseys Film „The Servant“. War dieser Film wichtig für Sie?